EUA lista US$ 200 bilhões de produtos chineses a serem tarifados

Os Estados Unidos listaram nesta terça-feira (10) US$ 200 bilhões em produtos de exportação chineses que podem ser tarifados a partir de setembro, escalando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.O presidente Donald Trump prometeu responder à retaliação da China pela primeira lista de tarifas de 25% sobre US$ 34 bilhões de importações, impostas por Washington na semana passada.O gabinete do representante comercial americano vai realizar audiências sobre os produtos-alvo, e um funcionário do governo disse que levaria cerca de dois meses para finalizar a lista, quando Trump decidirá se vai ou não prosseguir com as tarifas.