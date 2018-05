EUA exigem redução de déficit comercial chinês

Solicitação é uma meta duplicada de demanda anterior da Casa Branca

Os Estados Unidos exigiram nesta sexta-feira (4) da China um corte nas tarifas, redução comercial bilateral e eliminação de subsídios estatais para setores industriais estratégicos com Washington posicionando-se melhor nas negociações que forem concluídas em Pequim.



A delegação, liderada por Steven Mnuchin, secretário do Tesouro Americano, solicitou que, até 2020, a China tivesse o déficit comercial bilateral dos países em US$ 200 bilhões, referindo-se ao comércio de bens e serviços.



Segundo dados americanos, o déficit comercial e de serviços dos Estados Unidos com a China foi de US$ 337 bilhões em 2017.



A meta representa uma duplicação da demanda anterior da Casa Branca, de que esse déficit bilateral chinês fosse reduzido em US$ 100 bilhões.



Vale lembrar que esses dois países travaram um duelo com ameaças comerciais, o que levou a população mundial a temer uma guerra comercial global.