EUA esperam desnuclearização de Pyongyang até 2020

Os Estados Unidos esperam que a maior parte do desarmamento nuclear norte-coreano tenha terminado até o final da presidência de Donald Trump em 2020, declarou nesta quarta-feira (13) o secretário de Estado Mike Pompeo.

"Esse desarmamento deve finalizar com toda probabilidade no primeiro mandato de Trump", declarou Pompeo em Seul, um dia depois da histórica cúpula entre os líderes da Coreia do Norte e Estados Unidos, em Singapura.

"Esperamos poder conseguir isso nos próximos dois anos e meio", enfatizou o chefe da diplomacia americana.

"Resta um monte de trabalho pela frente. Deixe-me dizer que completo significa algo verificável para todos os que estão envolvidos", disse ainda.



Ao retornar da cúpula, o presidente americano Donald Trump afirmou que a Coreia do Norte não representa mais uma ameaça nuclear.



"Não há mais ameaça nuclear da Coreia do Norte. A reunião com Kim Jong Un foi uma experiência interessante e muito positiva. A Coreia do Norte tem grande potencial para o futuro", escreveu Trump no Twitter na rede social.