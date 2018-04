EUA envia 'mensagem clara' a ditador sírio, diz secretário da Defesa

13.04.2018 23:50

"É o momento de as nações civilizadas se unirem com urgência para acabar com a guerra civil", afirmou Jim Mattis

O secretário americano da Defesa, general Jim Mattis, declarou nesta sexta-feira (13) que Washington enviou "uma mensagem clara" ao líder sírio, Bashar al Assad, diante do uso de uma arma química no último dia 7, na região de Duma.



"Enviamos uma mensagem clara", disse Mattis sobre os ataques ordenados pelo presidente Donald Trump contra múltiplos alvos na Síria, com o apoio de forças britânicas e francesas.



Mattis afirmou que chegou o momento de a comunidade internacional se unir para acabar com o banho de sangue que se arrasta há vários anos na Síria.



"É o momento de as nações civilizadas se unirem com urgência para acabar com a guerra civil, apoiando o processo de paz liderado pelas Nações Unidas", declarou o general Mattis durante entrevista coletiva no Pentágono.



Ataque termina



Os ataques ordenados por Trump contra a Síria "terminaram" e não há, no momento, previsão de novas ações militares, disse Mattis.



"No momento não planejamos ataques adicionais", afirmou, acrescentando que o departamento de Defesa está em consulta permanente com França e Reino Unido, que participaram as ações militares.



Bases militares e centros de pesquisa científica em Damasco e seus arredores foram atingidos no bombardeio. "Foram registrados bombardeios ocidentais contra centros de pesquisa científica, várias bases militares e locais da Guarda Republicana em Damasco e seus arredores", informou o OSDH (Observatório Sírio para os Direitos Humanos).