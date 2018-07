EUA elevam ajuda para Colômbia atender imigrantes venezuelanos

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (16) que vão destinar mais US$ 6 milhões, além dos US$ 26 milhões já oferecidos, para que a Colômbia atenda milhares de venezuelanos que entram em seu território para fugir da crise na Venezuela."Os Estados Unidos farão uma contribuição adicional de US$ 6 milhões em ajuda humanitária urgente para alimentação e serviços sanitários à Colômbia dentro desta crise", disse Marck Green, diretor da Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, na sigla em inglês).Green fez o anúncio nesta segunda-feira durante sua visita à cidade fronteiriça de Cúcuta, um dos principais pontos de entrada de venezuelanos na Colômbia.