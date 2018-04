EUA e Japão vão negociar acordos comerciais bilaterais

Premiê japonês, Shinzo Abe, quer os EUA de volta a Acordo Transpacífico; para Trump, negociação bilateral é melhor para trabalhadores do país

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta quarta-feira (18) que seu país e os Estados Unidos vão lançar negociações "em favor de acordos comerciais livres, equitativos e recíprocos".



Abe e o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontraram nesta semana e tocaram no tema. Apesar de divergências, ambos os dirigentes não ocultaram que estão longe de um consenso.



O Japão quer que os americanos voltem ao TPP (Acordo Transpacífico de Livre Comércio, na sigla em inglês), mas os americanos privilegiam um acordo bilateral.



"A postura de nosso país é de que o TPP é a melhor opção para ambos os países e sobre esta base que vamos discutir", disse o primeiro-ministro japonês. Já Trump diz o acordo bilateral pór julgar ser "o melhor para o nosso país". Acho que é melhor para nossos trabalhadores", acrescentou. "Não quero voltar ao TPP, mas farei isso se me oferecerem um acordo que eu não possa rejeitar em nome dos Estados Unidos."