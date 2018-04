EUA e Coreia do Norte preparam cúpula Trump-Kim

Na segunda-feira (9), Trump disse que encontro com líder norte-coreano será em maio ou início de junho

Estados Unidos e Coreia do Norte começaram a preparar a histórica cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un, informou nesta terça-feira (10) o Departamento americano de Estado.



"Apenas posso confirmar que o governo dos Estados Unidos está comprometido com as conversações com a Coreia do Norte sobre nosso próximo encontro", disse em Washington a porta-voz do departamento de Estado Heather Nauert.



"Não posso entrar em detalhes sobre quem está fazendo isto, mas é um processo amplo entre agências".



Há alguns dias, um funcionário do governo americano ratificou - sob anonimato - que "Kim Jong-un deseja conversar sobre a eliminação das armas nucleares da península coreana".



Esta é a primeira vez que Washington admite contatos diretos com a Coreia do Norte.



Quando a Cúpula foi anunciada, em março, através da Coreia do Sul, falou-se em uma reunião no final de maio, mas Trump declarou, na segunda-feira (9), que o encontro com o líder norte-coreano será em "maio ou início de junho".