EUA e China negociam questão comercial

Na quinta-feira (12), o porta-voz do ministro chinês do Comércio, Gao Feng, disse que "até agora China e Estados Unidos não realizaram nenhuma negociação, em nenhum nível, sobre as divergências comerciais".



A China advertiu que vai responder às medidas protecionistas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump que custariam bilhões de dólares em tarifas para os produtos chineses.



"Ainda não aconteceu nenhum aumento nas tarifas adotadas por nenhuma das partes", destacou Gurría.



"Ninguém ganha em uma guerra quando as maiores economias do mundo estão envolvidas", disse o mexicano, que também alertou para os efeito colaterais negativos.



"Não seriam apenas eles os que seriam afetados", advertiu.

Estados Unidos e China estão negociando nos bastidores para acalmar a tensão comercial, afirmou nesta sexta-feira (13) o secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), Ángel Gurría, antes de ressaltar que "ninguém ganha" em um cenário de guerra comercial.Gurría disse em uma entrevista coletiva em Tóquio que as autoridades chinesas informaram esta semana que estavam em contato com os colegas americanos, apesar dos desmentidos oficiais."Todo mundo está muito alarmado com os anúncios (sobre tarifas de importação), mas ao mesmo tempo estão conversando (...) parece que há uma série de conversações em curso", declarou o secretário-geral.