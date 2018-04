EUA diz que está pronto para novos bombardeios

Embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, afirmou que caso a Síria "use seus gases venenosos novamente", o país estará "carregado e engatilhado"

Durante a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), convocada em caráter de emergência neste sábado (14) após ataque conjunto da França, Estados Unidos e Reino Unido contra a Síria, a embaixadora americana, Nikki Haley, afirmou que no caso de o regime sírio utilizar "seus gases venenosos novamente, Estados Unidos estarão carregados e engatilhados".



Ainda de acordo com Nikki, o presidente Donal Trump se manteve firme no que diz às respostas diante o uso de armas químicas: "Quando o nosso presidente traça uma 'linha vermelha', ele a aplica", enfatizou.



O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a se pronunciar neste sábado (14). Diante da convocação da reunião desta tarde, feita pelo presidente russo Vladmir Putin, que depois do ataque conjunto, agora talvez seja a hora de a ONU "retomar, na unidade, a iniciativa sobre os aspectos políticos, químicos e humanitário na Síria".



"A fim de garantir a proteção da população civil e para que esse país recobre, por fim, a paz", ponderou.