EUA desperdiçam 150 mil toneladas de comida por dia

Os americanos desperdiçam a cada dia cerca de 150 mil toneladas de alimentos, em torno de 422 gramas por habitante, principalmente frutas e verduras, mostra um estudo apresentado nesta quarta-feira (18).

A quantidade de terra necessária para cultivar todo esse alimento que acaba nas lixeiras dos Estados Unidos é de 12 milhões de hectares, o equivalente a 7% das terras de cultivo do país. E a água desperdiçada chega aos 15,9 trilhões de litros, assegurou o estudo publicado na revista científica Plos One.

As frutas e os vegetais, com 39%, lideram a lista de alimentos desperdiçados, seguidos pelos laticínios (17%), pela carne (14%) e pelos cereais (12%).

Os produtos com menos chances de acabar nas lixeiras são os lanches salgados, os azeites de mesa, pratos com ovos, doces e refrescos.

"As dietas de melhor qualidade são compostas por maiores quantidades de frutas e verduras, que são desperdiçadas mais do que outros alimentos", afirmou a coautora do estudo Meredith Niles, professora assistente da Universidade de Vermont.

"Uma alimentação saudável é importante e tem muitos benefícios, mas enquanto seguirmos essas dietas, devemos ser mais conscientes do desperdício da comida", argumentou.

O estudo é feito com base em dados e pesquisas do governo realizadas entre 2007 e 2014 sobre o desperdício de alimentos, que equivale a 30% do consumo médio de calorias de cada americano.

A autora assinalou que os custos ao meio ambiente e para os agricultores são significantes, já que para produzir essa quantidade de comida "são necessárias 340 mil toneladas de pesticidas e 816 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados por ano".

As soluções apresentadas para erradicar esse problema vão desde educar os consumidores a preparar e guardar as frutas frescas e verduras, revisar as datas de vencimento, motivar as pessoas a comprar produtos esteticamente imperfeitos e fazer um esforço para prevenir o desperdício de alimentos nos programas de sustentabilidade do governo.