EUA denunciam 12 agentes russos por sabotarem campanha de Hilary

A divulgação dos e-mails expôs as divisões no interior do Partido Democrata em maio à campanha eleitoral, e os esforços de sua direção para favorecer a candidata Hillary Clinton em detrimento do senador Bernie Sanders.



O procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein, disse que a denúncia não inclui "nenhuma alegação de que a conspiração mudou a contagem dos votos ou afetou o resultado da eleição".



O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, pediu imediatamente que o governo cancele a reunião do presidente Donald Trump com o presidente russo, Vladimir Putin.



"O presidente Trump deve cancelar esta reunião com Vladimir Putin até que a Rússia dê passos demonstráveis e transparentes para garantir que não interferirá em futuras eleições", apontou o senador em uma nota oficial.



Insistir nessa reunião seria "um insulto à nossa democracia", acrescentou.



Dois senadores do partido Republicano, Ben Sasse e Rob Portman, também expressaram sua preocupação diante da gravidade dos anúncios de Rosenstein, mas não chegaram ao ponto de pedir que a reunião de Helsinque seja cancelada.



A Casa Branca confirmou nesta sexta o encontro entre os dois presidentes – em um país terceiro, em data ainda a ser anunciada.

A Promotoria Federal dos Estados Unidos denunciou nesta sexta-feira (13) 12 agentes russos de Inteligência por invadirem computadores do Partido Democrata em 2016, sabotando a campanha da candidata Hilary Clinton à presidência americana.Segundo o procurador especial Robert Mueller, os agentes russos foram acusados de "conspirar para interferir nas eleições presidenciais de 2016", incluindo a pirataria dos e-mails internos do Partido Democrata.Tratou-se de uma "ciber-operação de grande escala" para roubar informação interna do partido, disse Mueller. Eles invadiram computadores, roubaram e-mails e os distribuiram, de modo a interferir intencionalmente na eleição.