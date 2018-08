EUA avalia elevar tarifas sobre importações chinesas a 25%

Governo norte-americano já impôs tarifas de 25% sobre US$ 34 bi em produtos chineses, e outros US$ 16 bi serão alvo nas próximas semanas

Os Estados Unidos podem ampliar suas tarifas sobre importações chinesas, alcançando 200 bilhões de dólares, numa tentativa de pressionar Pequim a reformar suas práticas comerciais, anunciaram autoridades americanas nesta quarta-feira (1º).



O presidente Donald Trump pediu para o representante comercial americano, Robert Lighthizer, avaliar a elevação das tarifas propostas a 25% - contra 10% anunciados antes.



"Fomos muito claros sobre as mudanças específicas que a China deveria realizar. Infelizmente, em vez de mudar seu comportamento ruim, a China retaliou ilegalmente os trabalhadores, agricultores e empresas americanos", afirmou Lighthizer em nota.



Funcionários minimizaram especulações de que o objetivo deste movimento é compensar a fraqueza da moeda chinesa. O dólar tem ganhado força desde abril, conforme o banco central americano aumenta a taxa de juros, atraindo investidores em busca de retornos seguros.



"É importante que os países evitem desvalorizar moedas por motivos competitivos", afirmou um funcionário de alto escalão à imprensa. "Mas eu não concluiria que o anúncio que fazemos hoje está ligado a qualquer outra prática".



Washington e Pequim se enfrentam após acusações americanas de que as exportações chinesas se beneficiam de políticas injustas, bem como de roubo de propriedade intelectual dos EUA.



Trump ameaçou impor tarifas sobre praticamente todas as exportações da China para os Estados Unidos. Funcionários disseram estar em contato constante com seus colegas chineses, mas não tinham reuniões marcadas.



Tarifas



Os Estados Unidos já impuseram tarifas de 25% sobre US$ 34 bilhões em produtos chineses, e outros US$ 16 bilhões serão alvo nas próximas semanas.



Em 10 de julho, Washington divulgou uma lista de outros US$ 200 bilhões em produtos chineses, de áreas tão variadas quanto maquinário elétrico, artigos de couro e frutos do mar, que seriam afetados por tarifas de importação de 10%.



Aumentá-las para 25% pode tornar a situação muito mais difícil para o lado chinês