EUA apoiam resultado de eleições no Iraque

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse nesta terça-feira (15) que respalda as opções eleitorais dos iraquianos, apesar da vitória surpreendente do xiita populista Moqtada Sadr, que lutou contra as tropas americanas durante a guerra de Iraque.



"O povo iraquiano fez uma eleição. É um processo democrático em um momento em que muita gente duvidava que o Iraque pudesse se encarregar de si mesmo", disse Mattis aos jornalistas no Pentágono. "Esperaremos e veremos os resultados, os resultados finais das eleições. E apoiamos as decisões do povo iraquiano."



O Pentágono disse que é muito cedo para saber o que esses resultados eleitorais podem significar para a permanência das forças militares americanas. "Não apoiamos nenhum candidato ou partido em particular, e sim um processo justo e transparente", disse o porta-voz do Departamento de Defesa Eric Pahon. "Estamos prontos para trabalhar com que qualquer um que tenha sido justamente eleito pelo povo iraquiano."



Após a invasão liderada por Washington em 2003, a milícia do Exército Mahdi, de Sadr, lutou contra as forças americanas, e agora pede que as tropas americanas deixem o país após a derrota do grupo extremista Estado Islâmico no ano passado.



Primeiro-ministro



Ainda não está claro quem será o próximo primeiro-ministro do Iraque, com Sadr de olho em uma coalizão governante. O candidato preferido de Washington, o primeiro-ministro Haider al-Abadi, ficou em terceiro lugar.



Sadr descartou assumir o cargo de primeiro-ministro e manifestou sua preferência pela formação de uma coalizão de governo.



Embora sua família de eruditos religiosos tenha estreitos vínculos com os revolucionários islâmicos no Irã, Sadr se rebelou contra Teerã e deseja que sua influência diminua drasticamente.