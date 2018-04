EUA anunciarão novas sanções contra a Rússia

Washington anunciará nesta segunda-feira (16) novas sanções contra a Rússia relacionadas ao suposto uso de armas químicas por parte das tropas do governo sírio, apoiado política e militarmente por Moscou, disse neste domingo (15) a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley.

Os EUA já tomaram diversas medidas punitivas contra o "mau comportamento" da Rússia em uma série de casos, declarou Haley ao canal Fox News, recordando a expulsão de 60 "espiões russos" em resposta ao ataque com um agente neurotóxico no Reino Unido contra um ex-espião russo e as recentes sanções contra "oligarcas" próximos ao Kremlin.

Em outro programa, "Face The Nation", da emissora de televisão CBS, Haley foi questionada se Washington tomaria mais medidas contra o apoio ao presidente sírio, Bashar al-Assad, por Rússia e Irã, ao que respondeu: "absolutamente". "Verão que as sanções russas vão chegar", advertiu.