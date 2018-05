EUA anunciam tarifas de aço e alumínio para Nafta e UE

O governo dos EUA anunciou nesta quinta-feira (31) que vai impor tarifas elevadas às importações de aço (25%) e alumínio (10%) da União Europeia, Canadá e México a partir de meia-noite (1h de Brasília, sexta-feira), uma medida que será objeto de resposta dos afetados.

O anúncio do secretário do Comércio, Wilbur Ross, também deve abalar a reunião dos ministros das Finanças do G7, que começa nesta quinta no Canadá.

O México já anunciou que vai adotar represálias comerciais, enquanto a UE afirmou que as tarifas são injustas e não estão de acordo com as regras da OMC (Organização Mundial do Comércio), afirmando que serão adotadas todas as medidas possíveis contra a decisão.



"Este é um dia ruim para o comércio mundial. A UE não pode ficar sem reagir", disse Jean Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, em uma entrevista coletiva em Bruxelas, pouco depois do anúncio da decisão americana de impor tarifas.

Ross afirmou à imprensa que as negociações com a UE não alcançaram um acordo satisfatório para convencer Washington a manter a isenção das tarifas anunciada em março.

Ao mesmo tempo, as negociações com Canadá e México para revisar o Nafta (Tratado de Livre Comércio da América do Norte) "estão levando mais tempo que o previsto e não existe uma data precisa" para a conclusão. Por este motivo, as isenções dos dois países serão eliminadas.

O anúncio foi confirmado formalmente em um decreto do presidente Donald Trump.



"Potencial flexibilidade"