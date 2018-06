EUA anunciam novas taxas de 25% contra produtos chineses

Tarifas somem US$ 50 bilhões em produtos que 'contêm tecnologias muito importantes no plano industrial' dos EUA; Pequim ameaça reagir

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (15) a imposição de tarifas de 25%, a US$ 50 bilhões, sobre as importações de produtos chineses que "contenham tecnologias muito importantes no plano industrial".

"Minha formidável relação com o presidente Xi [Jinping] da China e a relação do nosso país com a China são importantes para mim. Mas o comércio entre nossas nações é muito desigual, há muito tempo", justificou Trump, em um comunicado.

O presidente advertiu ainda que "os Estados Unidos imporão novas tarifas, se a China adotar medidas de represália, tais como novas tarifas sobre bens americanos, sobre serviços, ou produtos agrícolas".

Pequim já reagiu, e o Ministério chinês do Comércio anunciou que vai impor as mesmas tarifas aos EUA, em retaliação. Também convocou, por meio d eum comunicado oficial do ministério do Comércio, os demais países a adotarem uma "ação coletiva" contra esse "obsoleto e retrógrado comportamento" de Washington.

O anúncio coroa meses de duras negociações entre Washington e Pequim, nas quais as ofertas chinesas não conseguiram satisfazer as exigências de Trump relacionadas ao crescente déficit comercial com a potência asiática.

A data-limite para publicar esta lista colocava Trump em uma encruzilhada diplomática: por um lado, precisa de Pequim para fazer seus esforços na desnuclearização da Coreia do Norte avançarem, mas, ao mesmo tempo, enfrenta todos seus aliados em uma quase declarada guerra comercial.

"Se os Estados Unidos adotarem medidas protecionistas unilaterais que afetem os interesses chineses, então reagiremos de imediato e tomaremos as medidas necessárias para proteger nossos direitos e interesses legítimos", reafirmou Geng Shuang, porta-voz da diplomacia chinesa, em entrevista coletiva nesta sexta.

Desses US$ 50 bilhões em produtos, US$ 34 bilhões serão taxados a partir de 6 de julho, afirmou o representante de Comércio americano (USTR, na sigla em inglês), Robert Lighthizer, em um comunicado separado.

"O segundo lote", de US$ 16 bilhões em importações provenientes da China, "será submetido a uma análise adicional" que incluirá um período de consultas e de audiências públicas, acrescentou o USTR.

Ainda não está claro quando as tarifas entrarão em vigor. No mês passado, a Casa Branca havia informado que a lista final seria anunciada em 15 de junho, e que essas tarifas seriam impostas "pouco depois".