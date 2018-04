ETA anunciará sua dissolução no início de maio

A organização separatista basca ETA anunciará sua dissolução no primeiro fim de semana de maio no País Basco francês, mediante uma declaração "muito clara" - afirmou um mediador internacional, o professor da Universidade de Israel Alberto Spectorovsky, nesta quinta-feira (19).

Spectorovsky é membro do Grupo Internacional de Contato (GIC), composto por personalidades de diferentes países para trabalhar pela paz no País Basco, uma região do norte da Espanha com 2,2 milhões de habitantes.

"Aparentemente", o anúncio da dissolução vai acontecer no primeiro fim de semana de maio, "se não houver algum imprevisto de último momento", disse à rádio pública basca EITB Spectorovsky, confirmando uma informação da televisão basca ETB. O anúncio será no País Basco francês, indicou.