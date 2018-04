Estudo mostra que há mais gorilas na África Ocidental do que se pensava

Pode haver duas vezes mais gorilas e chimpanzés na África Ocidental do que se pensava, mas suas populações continuam em perigo de extinção, reduzindo rapidamente e com necessidade de proteção urgente, segundo as descobertas de um estudo internacional.

De acordo com uma nova contagem, há cerca de 362.000 gorilas-ocidentais-das-terras-baixas no oeste da África equatorial, em comparação com as estimativas anteriores de entre 150.000 e 250.000 indivíduos, disse o estudo na revista científica Science Advances.

Os chimpanzés, por sua vez, chegam a 129.000, em comparação com contagens anteriores de entre 70.000 e 117.000.

Além disso, 80% dos grandes símios vivem fora das áreas protegidas, de acordo com esta projeção feita por um modelo matemático nas zonas onde não estão registrados diretamente.