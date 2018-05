Estudantes voltam às ruas da Nicarágua para pedir justiça

02.05.2018 09:15

Protesto exige justiça para os 43 mortos nas manifestações contra plano de reforma previdenciária

Centenas de estudantes voltaram às ruas nesta terça-feira (1º) na Nicarágua para protestar contra o governo e exigir justiça para os 43 mortos nas violentas manifestações de semanas atrás contra um plano de reforma previdenciária.



Os jovens iniciaram uma caminhada nos arredores da Universidade Centro-americana e, no trajeto rumo à rotatória Jean Paul Genie, a sudeste de Manágua, somaram-se moradores a pé, de moto e carro.



Desde que terminaram os confrontos e a repressão, em 22 de abril, várias marchas e vigílias pedindo justiça foram celebradas.



Os manifestantes colocaram cruzes e flores em memória aos jovens mortos na rotatória Jean Paul Genie, depois que grupos de simpatizantes do governo as retiraram na segunda-feira.



"O povo não se esquece" e "Vão embora" (referência ao presidente Daniel Ortega e sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo), repetiam os manifestantes, enquanto agitavam bandeiras e motoristas passavam tocando a buzina de seus carros em sinal de apoio.



As manifestações da oposição foram suspensas na segunda-feira para evitar confrontos com simpatizantes do governo, que se mobilizaram pela primeira vez desde que os protestos explodiram.



Os estudantes condicionaram participar de um diálogo com o governo à formação de uma comissão independente com verificação internacional para que investigue as mortes dos jovens, as quais atribuem a agentes da Polícia e a grupos de choque afins ao Executivo.