Estudante brasileiro é morto a facadas em Nova York

João Souza, 19, estudava na Universidade de Binghamton; o suspeito do assassinado é outro aluno, Michael M. Roque, de 20 anos

O brasileiro João Souza, de 19 anos, estudante do primeiro ano de Engenharia Civil na Universidade de Binghamton, em Nova York, foi morto a facadas na noite de domingo (15), segundo informou a instituição nessa terça-feira (17).



Segundo a universidade, o crime ocorreu nos dormitórios, por volta das 22h30 (21h30 de Brasília). O suspeito do assassinato, identificado como o aluno Michael M. Roque, de 20 anos, é visto em filmagens de segurança deixando o dormitório de Souza após o crime.



Detido na madrugada de segunda-feira (16) após o crime, Roque está na prisão do Condado de Broome e nega participação no assassinato.



O estudante Wen Zhong Xun, que se identifica como companheiro de dormitório do brasileiro, informou em suas redes sociais que presenciou o crime e lamentou a morte do colega.



De acordo com o relato de Wen, Souza bateu na porta de seu quarto pedindo ajuda após ter sido ferido pelo agressor, que o perseguia. Wen, que estava com a namorada, deixou Souza entrar, mas não conseguiu impedir o assassino, que estava mascarado. Wen Zhong Xun e a namorada conseguiram fugir do local.



O presidente da Universidade de Binghamton, Harbey Stenger, lamentou a morte de Souza. "Eu estou profundamente triste de informar o esfaqueamento que levou à morte de um de nossos estudantes, João Souza, de 19 anos, que cursava o primeiro ano de engenharia civil", escreveu Stenger aos alunos. "Todo o campus lamenta por ele. Nossos pêsames aos amigos e familiares, além dos colegas de classe e professores."



"A polícia acredita que o ataque não foi um ato aleatório e que a vítima era o alvo", disse o vice-presidente da universidade, Brian Rose.



Este é o segundo caso de morte no campus apenas este ano. Em março, a estudante de enfermagem Haley Anderson, 22 anos, foi encontrada morta estrangulada em sua residência.