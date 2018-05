Estado Islâmico reivindica ataque na Bélgica

Agressor matou duas policiais e um civil em Liège, na terça-feira (29); ele teria se radicalizado durante período na prisão

O grupo Estado Islâmico reivindicou, nesta quarta-feira (30), o ataque em Liège, na Bélgica, com um comunicado através da Amaq, sua agência de propaganda.



"O autor do ataque na cidade de Liège, na Bélgica, é um soldado do Estado Islâmico", informou o grupo em um comunicado



Na terça-feira (29), um homem identificado como Benjamin Herman atacou duas agentes matando-as a facadas, e depois utilizou suas armas para matar um civil e fazer uma refém em uma instituição escolar. Ele foi morto a tiros pela polícia.



O caso já estava sendo investigado como terrorismo. Herman havia saído da prisão apenas um dia antes, após ser detido por crimes de agressão e roubo. Segundo a imprensa local, ele teria gritado "Alá é grande" durante a agressão.



Policiais e estudantes amigos das agentes e do jovem morto no ataque prestaram homenagem às vítimas nesta quarta-feira (30).



A Bélgica já foi alvo de grandes atentados terroristas reivindicados pela Estado Islâmico. Em março de 2016, um atentado deixou 32 mortos no metrô e no aeroporto de Bruxelas.

O último ataque considerado "terrorista" no país aconteceu em 25 de agosto de 2017, quando um homem de 30 anos de origem somali atacou, com uma faca, dois soldados aos gritos de "Allahu Akbar" no centro de Bruxelas. Um soldado ficou levemente ferido e o autor do ataque foi morto.