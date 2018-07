Estado Islâmico reivindica ataque de Toronto

Atirador cometeu suicídio após troca de disparos com a polícia no domingo (22)

O grupo EI (Estado Islâmico) reivindicou o ataque cometido no domingo, em Toronto, e que deixou dois mortos - anunciou a agência de propaganda do EI nesta quarta-feira (25).



A Amaq, o órgão de propaganda do grupo, indicou que o ataque foi cometido por "um dos soldados do EI", que seguiu "os chamados (do EI) para atingir cidadãos dos países da coalizão" internacional antiextremista.



Uma mulher de 18 anos e uma menina de 10 morreram no domingo (22), e 13 pessoas ficaram feridas em Toronto, no ataque de um homem de 29 anos. Residente da cidade, ele foi identificado como Faisal Husain.



Husain atirou contra a multidão que circulava por uma das ruas mais animadas do bairro grego da cidade e, na sequência, contra vários restaurantes.



A Polícia abriu fogo contra o homem, que fugiu e apareceu morto pouco tempo depois em um beco sem saída.