Esqueletos de dinossauros são leiloados por quase R$ 12 milhões

Os esqueletos de um alossauro e de um diplodoco foram vendidos nesta quarta-feira (11) em Paris por mais de € 1,4 milhão cada.

"Um comprador único adquiriu os dois dinossauros. Um particular estrangeiro" que arrematou os exemplares pela internet, indicou a casa de leilões Binoche et Giquello, responsável pela venda.

Os dois exemplares superaram o preço estimado. O diplodocus, avaliado entre € 450.000 e € 500.000, foi vendido por € 1.443.820 (cerca de R$ 5,9 milhões), e o alossauro, estimado entre € 550.000 e € 650.000, foi arrematado por € 1.407.700 (cerca de R$ 5,8 milhões).

O "pequeno" alossauro com 60 dentes afiados, mede 3,8 metros de comprimento. Mas seu colega de leilão, o diplodoco, tem 12 metros, do nariz ao rabo.

"O mercado dos fósseis já não é reservado exclusivamente aos cientistas: os dinossauros se tornaram tendência, objetos de decoração, como os quadros", explicou à AFP Iacopo Briano, especialista da casa de leilões.

Entre seus famosos colecionadores se destacam os atores de Hollywood Leonardo DiCaprio e Nicolas Cage, segundo Briano.

Cage chegou a ter de devolver um crânio de Tarbossauro, que havia sido extraído ilegalmente da Mongólia.

"Nos últimos dois ou três anos, os chineses se tornaram mais interessados pela paleontologia, e têm procurado grandes espécimes de dinossauros encontrados em seu solo, para seus museus ou mesmo particulares", disse Briano.

Os novos compradores estão agora fazendo lances contra corporações multinacionais, além de europeus e americanos ricos, os compradores "tradicionais" de esqueletos de dinossauros, acrescentou Briano.

Em 1997, McDonald's e Walt Disney estavam entre os doadores que financiaram US$ 8,36 milhões para comprar Sue - o Tiranossauro Rex mais completo e bem conservado do mundo - para o Field Museum of Natural History, em Chicago.

"Milhões de pessoas vêm vê-lo, isso dá uma publicidade incrível para as empresas", explica Éric Mickeler, especialista em história natural da casa de leilões Aguttes.

Um terceiro dinossauro, um terópode que será leiloado pela casa Aguttes em 4 de junho, mede nove metros de comprimento por 2,60 de altura.

Carnívoros, como o alossauro, saem mais caro que seus congêneres herbívoros.

"As pessoas querem dentes!", explica Mickeler. E também que haja uma história para contar e apresentem, por exemplo, marcas de combates ou de doenças incuráveis.

Também são consideradas outras características, como a raridade do espécime, a porcentagem de ossos verificados e a beleza de seu crânio.

"São preços totalmente absurdos", denuncia Ronan Allain, paleontólogo do Museu de História Natural de Paris. "É o mundo do luxo, não é para nós", acrescenta.