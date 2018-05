Espião russo recebe alta

Serguei Skripal sofreu um ataque na Inglaterra em março e chegou a ficar na beira da morte

O ex-coronel do serviço secreto russo Serguei Skripal, que no dia 4 de março sofreu na Inglaterra um ataque com uma substância química atribuído a Moscou pelo governo britânico, recebeu alta nesta sexta-feira (18), anunciou o hospital.



"É uma notícia fantástica que Serguei Skripal esteja bem o suficiente para deixar o Hospital do Distrito de Salisbury", afirmou em um comunicado Cara Charles-Barks, diretora do centro médico da cidade do sul da Inglaterra, onde aconteceu o ataque, que também feriu a filha do ex-agente, Yulia Skripal, e um policial.



Yulia Skripal recebeu alta no dia 11 de abril.



Com a saída de Serguei Skripal, "os três (pacientes) já receberam alta", afirma o comunicado do centro médico.



O hospital explicou o tratamento recebido pelos Skripal, que estavam à beira da morte quando foram encontrados inconscientes em um banco na rua de Salisbury.



"Tratar pessoas que estavam tão mal, depois que foram envenenadas com um agente nervoso, exige estabilizá-las, mantê-las com vida até que seus corpos possam produzir mais enzimas até substituir as que foram envenenadas".



A OPAQ (Organização para a Proibição das Armas Químicas), que enviou especialistas a Salisbury, anunciou em abril que as análises de laboratório confirmavam "as descobertas do Reino Unido sobre a identidade do agente químico tóxico utilizado" no atentado, sem especular sobre quem executou o ataque e sem identificar a substância por seu nome.



O governo britânico afirma que a substância era da família Novichok, agentes químicos que eram produzidos em laboratórios militares russos. Londres acusou o governo de Vladimir Putin de estar por trás do atentado, o que o Kremlin negou.



A crise provocou a expulsão de vários diplomatas russos da Europa e dos Estados Unidos, o que Moscou respondeu com medidas similares.