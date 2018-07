Espanha socorre quase 500 emigrantes no Mediterrâneo

Os serviços de resgate da Espanha anunciaram na terça-feira (24) terem resgatado no mar Mediterrâneo quase 500 pessoas que tentavam chegar à costa espanhola a bordo de 30 barcos.



O Salvamento Marítimo informou no Twitter que socorreu 484 pessoas no estreito de Gibraltar e no Mar de Alborão, entre Espanha e Marrocos.





INMIGRACIÓN situación 20:00h: ESTRECHO: Auxiliadas 334 personas de 27 pateras por Arcturus, Denébola, y Concepción Arenal trasladados a Tarifa, Algeciras y Barbate. ALBORÁN: 150 personas de 3 pateras por Caliope, R.Miño @guardiacivil Hamal y Destacamento Alborán, a Málaga Motril pic.twitter.com/7p7D2iukyG — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 24 de julho de 2018



Segundo a OIM (Organização Internacional para as Migrações), 18.653 imigrantes chegaram à costa da Espanha entre o início do ano e 18 de julho passado.



Os emigrantes procediam especialmente dos países da África subsaariana, como Guiné, Mali e Mauritânia, além do Marrocos.



Ao menos 294 pessoas morreram tentando chegar à Espanha este ano, do total de 1.489 óbitos no Mar Mediterrâneo, segundo a OIM.



A Espanha aceitou em junho acolher 630 imigrantes que chegaram a bordo de três navios, entre eles o barco humanitário 'Aquarius', que Itália e Malta haviam rejeitado.



No dia 4 de julho, um barco da ONG espanhola Proactiva Open Arms atracou em Barcelona com 60 emigrantes resgatados diante da costa líbia, após a Itália se negar a aceitá-los.