Espanha e Portugal vão receber 50 emigrantes resgatados no Mediterrâneo

O chefe do Governo italiano, Giuseppe Conte, assegurou neste domingo (15) que Espanha e Portugal vão acolher, cada um, 50 emigrantes. Conte deu a informação em sua conta oficial do Twitter.Essa é a mesma cifra que França, Alemanha e Malta se comprometeram a acolher, das 450 pessoas que foram resgatadas em águas italianas.

"É a solidariedade e a responsabilidade que sempre pedimos à Europa e que agora, depois dos resultados obtidos no último Conselho europeu, começou a se tornar realidade", disse o primeiro-ministro depois do anúncio de Berlim.

"Continuemos este caminho, com firmeza e em respeito aos direitos humanos", concluiu.



França e Malta anunciaram no sábado (14) que receberão 50 emigrantes cada um entre os resgatados, e Alemanha fez o mesmo apenas algumas horas depois. Este novo episódio deu início a uma nova disputa sobre um tema que divide as opiniões na Europa.



O barco de madeira, que saiu da Líbia, foi localizado na sexta-feira (13) em águas internacionais, mas na zona de intervenção maltesa. Foi por meio de troca de e-mails e ligações telefônicas que Roma tentou fazer com que as autoridades cuidassem destes emigrantes.

No entanto, Malta respondeu que a embarcação se encontrava mais próxima à ilha italiana de Lampedusa e que a maioria de seu tripulantes preferia chegar à costa italiana.







No sábado, trasladaram os emigrantes a outras duas embarcações e oito deles puderam desembarcar em Lampedusa por motivos médicos.