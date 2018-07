Escolas francesas proíbem a utilização de celulares

A Assembleia Nacional francesa adotou na segunda-feira (30) definitivamente a proibição da utilização de celulares nas escolas primárias e secundárias.

A medida, defendida na campanha eleitoral do atual presidente da república, Emmanuel Macron, deve começar a ser seguida no inicio do novo ano letivo, que se inicia em setembro.

A partir desse momento, a utilização de dispositivos móveis (celulares, tablets ou relógios 'inteligentes') serão proibidos no ambiente escolar, e poderão ser confiscados caso o procedimento não seja cumprido.

Esta medida defendida por Macron considera que a utilização do celular provoca "inúmeras disfunções incompatíveis com o ambiente escolar", sendo que a sua restrição promoverá a concentração e interação social entre estudantes.