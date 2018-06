Erupção de vulcão deixa 25 mortos na Guatemala

Ao menos 25 pessoas morreram e mais de 1,7 milhão foram afetadas por uma potente erupção do Vulcão de Fogo na Guatemala, no domingo. O vulcão de 3.763 metros de altura expeliu grandes colunas de fumaça, de quase 6 mil metros, e fragmentos, o que obrigou as autoridades a retirar centenas de moradores de suas casas.

O porta-voz da Conred (Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres), David de León, informou que 3.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e 653 foram levadas para abrigos nos departamentos de Escuintla e Sacatepéquez, que ao lado de Chimaltenango são os três mais afetados pela erupção.

As imagens exibidas na televisão e divulgadas nas redes sociais mostram corpos no chão, assim como veículos e casas destruídos pela erupção.

Em um primeiro balanço, o secretário da Conred, Sergio Cabañas, afirmou que as vítimas fatais foram presas pela lava que desceu do vulcão, situado a 35 km da capital. Ele também citou 20 feridos.

De León indicou que as tarefas de busca de corpos e desaparecidos foram suspensas durante a noite por falta de luz e pelo perigo para as equipes.



A chuva de cinzas provocada pelo vulcão levou ao fechamento temporário das operações no aeroporto internacional da Cidade de Guatemala, informou a Direção Geral de Aeronáutica Civil.

A erupção acabou após mais de 16 horas de atividade, mas existe a probabilidade de uma retomada, afirmou o Instituto de Vulcanologia, que recomendou medidas de precaução.