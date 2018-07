Erros em sistema de reconhecimento facial geram polêmica nos EUA

Erros descobertos em um sistema de reconhecimento facial da empresa de comércio eletrônico Amazon provocaram nesta semana grande reação de políticos nos Estados Unidos. Entidades de defesa de liberdade civis e senadores cobraram explicações da companhia e de órgãos públicos quanto ao uso da tecnologia.





Uma das preocupações da associação é o fato do sistema ser comercializado pela Amazon a preços baixos, podendo ser utilizado pelas mais diversas instituições públicas, como polícias e outras forças de segurança. Se a ferramenta não funciona adequadamente, agentes podem cometer abusos em investigações ou até mesmo em prisões baseados em reconhecimentos que não correspondem à realidade.



Segundo a associação, a Amazon tem feito um marketing agressivo para comercializar a ferramenta para forças de segurança. O argumento é que ela pode identificar até 100 rostos em uma foto. Ainda de acordo com a entidade, já há registro de departamentos estaduais de polícia adotando a tecnologia. Por esses problemas, a ACLU questiona a participação da Amazon em negócios e serviços que envolvam vigilância e cobra da empresa que ela saia dessas atividades.



Em seu site, a Amazon publicou nota, assinada por Matt Wood, rebatendo o estudo da ACLU. No texto, a empresa questionou a metodologia e a base de imagens usadas. Wood afirmou ainda que o sistema Rekognition não deve ser usado na área de segurança pública como critério único e autônomo para tomada de decisões, mas como uma forma de apoio aos agentes.



Estes últimos, acrescentou Matt Wood, devem supervisionar e tomar as decisões. Entretanto, o representante da Amazon defende que as tecnologias de reconhecimento facial já são mais eficientes do que o olhar humano para identificar imagens. "Não devemos jogar fora o forno porque foi regulado de forma errada e queimou a pizza", concluiu.



Com informações da Agência Brasil

A fim de avaliar falhas nos procedimentos, a Associação para as Liberdades Civis dos EUA (ACLU, na sigla em inglês) realizou teste com um programa de reconhecimento facial utilizado pela Amazon chamado "Rekognition". Entre deputados e senadores, o sistema "identificou" 28 representantes como criminosos. A ferramenta relacionou as imagens dos políticos a fotos em bancos de dados de pessoas pressas.Além do erro no reconhecimento, a associação indicou um funcionamento discriminatório no caso de pessoas negras. Cerca de 40% dos políticos falsamente identificados como criminosos pertenciam a esse segmento, embora ele represente apenas 20% dos membros do Congresso, cujas fotos foram submetidas ao teste.