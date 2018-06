Erdogan se reelege e consolida poder na Turquia

Com 96% das urnas apuradas, Erdogan tinha 52,7% dos votos, contra 30,7% de seu principal oponente, Muharrem Ince

"Nosso país será muito diferente. Embora não tenhamos conseguido nossas metas nas eleições parlamentares, com a vontade de Deus, lutaremos para chegar lá como a Aliança do Povo."



As declaração faem parte do discurso que Recp Tayyp Erdogan fez logo após declarar-se reeleito presidente da Turquia, para um novo mandato de cinco anos, na eleição realizada ontem.



Com 96% das urnas apuradas, Erdogan tinha 52,7% dos votos, contra 30,7% de seu oponente, Muharrem Ince. Com o resultado, Erdogan evita inclusive um segundo turno.



O candidato Selahattin Demirtas, do Partido Democrático Popular (que está preso, acusado de manter ligações com terroristas), estava em um distante terceiro lugar, com 8%.



Os números foram divulgados pela agência estatal de notícias Anadolu.