Erdogan lidera eleições na Turquia após 20% dos votos apurados

Mas seus críticos acusam o "rais" de 64 anos de autoritarismo, especialmente desde a tentativa de golpe de julho de 2016, seguida de grandes expurgos que atingiram os mais diversos setores da sociedade, incluindo opositores e jornalistas, e que causaram preocupação na Europa.



Vendo nessas eleições sua última chance de deter Erdogan em sua busca por um poder incontestável, partidos tão diferentes quanto o CHP (social-democrata), o Iyi (nacionalista) e o Saadet (islamita) formaram um aliança sem precedentes para as legislativas, com o apoio do HDP (pró-curdo).



Ince, do CHP, emergiu como o principal rival de Erdogan para a eleição presidencial, atraindo multidões em todo o país e despertando uma oposição atordoada por suas sucessivas derrotas.



Parlamento



Ainda que Erdogan continue sendo o favorito, não há garantias de que alcance os mais de 50% dos votos necessários para evitar um segundo turno, que aconteceria em 8 de julho.



Acima de tudo, os observadores não excluem a possibilidade de a aliança opositora privar o AKP de sua maioria parlamentar, o que mergulharia a Turquia no desconhecido, já que enfrenta uma situação econômica delicada.



Durante a campanha, Erdogan apareceu na defensiva, prometendo, por exemplo, levantar rapidamente o estado de emergência ou acelerar o retorno dos refugiados sírios ao seu país, mas somente depois que Ince prometeu o mesmo.



Voto curdo crucial



A campanha foi marcada por uma cobertura da mídia muito injusta em favor do presidente turco, cujos discursos foram transmitidos pela televisão.



O candidato do partido pró-curdo HDP, Selahattin Demirtas, foi forçado a fazer campanha a partir de uma cela: acusado de atividades "terroristas", ele está preso desde 2016.



"Tenho certeza que o resultado será ótimo", escreveu ele no Twitter depois de votar da prisão.



Se o HDP ultrapassar os 10% dos votos necessários para entrar na Assembleia, o AKP poderá perder a maioria parlamentar. Mas se não conseguir ultrapassar esse limite, o AKP colherá, por redistribuição, a maioria de seus votos.



Temendo fraudes, especialmente no sudeste, dominado pelos curdos, opositores e ONGs mobilizaram centenas de milhares de observadores para monitorar as urnas.

O presidente turco e candidato à reeleição, Recep Tayyip Erdogan, obtinha neste domingo (24) a maioria dos votos nessas eleições antecipadas, alcançando 59,12% dos 21,80% dos votos apurados, segundo a agência de notícias estatal Anadolu.Erdogan, que precisa de mais de 50% dos votos para evitar o segundo turno, se impõe à frente de seu principal adversário, o social-democrata Muharrem Ince, que até agora obtinha 26,53%, segundo a contagem parcial.Em 15 anos de governo, Erdogan se impôs como o mais poderoso líder turco desde o fundador da República, Mustafa Kemal. Transformou a Turquia por meio de megaprojetos de infraestrutura e liberou a expressão religiosa, tornando Ancara um importante ator regional.