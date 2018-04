Erdogan anuncia antecipação das eleições na Turquia

Presidente turco antecipa pleito, previsto para dezembro de 2019, para 24 de junho deste ano, temendo a complicação da situação na Síria

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou nesta quarta-feira (18) a antecipação da realização de eleições presidenciais e legislativas para 24 de junho, um ano e meio mais cedo do que previsto. Ele deverá brigar por um novo mandato no pleito.



Segundo o calendário inicial, as eleições deveriam acontecer simultaneamente em 3 de novembro ode 2019. Mas vários observadores já suspeitavam da decisão de Erdogan de adiantar as eleições para capitalizar sobre a ofensiva na Síria e reduzir os riscos de ir às urnas com uma situação econômica ainda mais complicada.



Na terça, o líder do partido ultranacionalista MHP, Devlet Bahçeli, pediu eleições antecipadas, indicando sua preferência pela data de 26 de agosto.

"Decidimos organizar essas eleições no domingo 24 de junho de 2018", declarou Erdogan após uma reunião "muito produtiva" com Bahçeli.

As eleições são cruciais, porque marcarão a entrada em vigor da maioria das medidas reforçando as prerrogativas do chefe de Estado, adotadas em referendo constitucional em abril de 2017.

Esta revisão constitucional permite a Erdogan, de 64 anos, brigar por dois outros mandatos presidenciais de cinco anos. O homem forte da Turquia está no poder desde 2003, inicialmente como primeiro-ministro e depois como presidente.

Erdogan justificou a decisão pela necessidade, segundo ele, de passar rapidamente para o sistema presidencial, a fim de enfrentar a "aceleração dos desenvolvimentos na Síria" e a necessidade de adotar rapidamente "decisões importantes" sobre a economia

Há várias semanas o país vive uma atmosfera eleitoral, com Erdogan e seu primeiro-ministro, Binali Yildirim, multiplicando discursos públicos.

Os principais partidos da oposição se disseram prontos para a batalha.

O anúncio de Erdogan ocorre exatamente um ano após o referendo constitucional realizado em 16 de abril de 2017 e vencido pelo presidente turco com pouca margem.

Após esta consulta, Erdogan lançou uma grande limpeza dentro do seu partido. Assim, os prefeitos de Istambul e Ancara, duas cidades que votaram 'Não', foram substituídos.