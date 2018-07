Equipes de resgate continuam em busca de desaparecidos no Laos

Familiares já confirmaram que 131 pessoas não foram localizadas

As equipes de resgate ainda trabalham neste sábado (28) contra a lama e as inundações em uma extensa área do sul do Laos em busca de sobreviventes após o rompimento de uma represa na segunda-feira (23), enquanto uma autoridade local sugeriu que ainda poderia haver 1.126 desaparecidos.



O número preciso de mortos e desaparecidos é desconhecido devido à complexidade da operação de resgate em uma área de difícil acesso e à falta de transparência do governo, diante de uma crise sem precedentes.



"As tarefas de busca são muito complicadas, muitas áreas não são acessíveis de carro ou de barco. Nossas equipes estão diante de muitas limitações no terreno", declarou na sexta-feira a subsecretária do comitê da província de Attapeu, Meenaporn Chaichompoo.



"Ainda estamos procurando por 1.126 pessoas", disse, acrescentando que 131 desaparecimentos foram confirmados por parentes.



Inicialmente, as autoridades forneceram um balanço de 27 mortes, mas a autoridade provincial reduziu para 6, sem dar qualquer explicação.



A ruptura da barragem de Xe-Namnoy, depois de fortes chuvas de monção, inundou uma área de dezenas de quilômetros de extensão.