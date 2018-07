Equipe de resgate encontra crianças em caverna na Tailândia

Após mais de uma semana desaparecidos, garotos e treinador de futebol foram encontrados em segurança dentro da caverna inundada

As doze crianças e seu técnico de futebol que estavam presas há mais de uma semana em uma caverna na Tailândia foram encontradas bem, nesta segunda-feira (2), segundo informou governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, à imprensa.



As equipes de resgate, que incluem mergulhadores, trabalharam a maior parte do dia nesta segunda, esperando que este fosse um dia de progresso nas buscas. Eles preparavam um avanço final na caverna que tem múltiplas galerias e que ficou inundada após fortes chuvas na região.



O time de futebol com doze adolescentes e seu técnico de futebol de 25 anos foram achados em segurança depois de terem desaparecido no dia 23 junho. Eles entraram no complexo de cavernas Tham Luang Nang Non, no norte de Tailândia, que acabou inundado.



Para retirar os jovens, de idades entre 11 e 16 anos, foi passada uma corda e posicionados tanques de oxigênio. As passagens são estreitas e dificultam o trabalho dos mergulhadores com seus equipamentos.



A evacuação, no entanto, não será realizada de imediato. As equipes de socorro permanecerão dentro da caverna com os meninos e o técnico até que tenham condições de percorrer os mais de 3 km que os separam da saída, inundados em parte.



Narongsak Osottanakorn havia informado aos jornalistas que pessoas poderiam sobreviver, teoricamente, 30 dias sem alimentação. Equipes de médicos estão entre os mergulhadores que prestarão os primeiros antedimentos às vítimas no local.