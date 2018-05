Estado Islâmico reivindica ato em Paris

Homem matou uma pessoa a facadas e deixou mais quatro feridas em área central da capital francesa

Um homem armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras quatro, neste sábado (12), à noite em Paris, antes de ser abatido pela polícia. O ataque foi reinvidicado pelo Estado Islâmico.



"O executor da operação de esfaqueamento na cidade de Paris é um soldado do Estado Islâmico e a operação foi realizada em resposta aos chamados a tomar como alvo os Estados da coalizão", disse uma "fonte de segurança" à agência de propaganda Amaq, porta-voz do grupo terrorista.

Antes de ser abatido, o agressor gritou "Allahu Akbar" (Deus é Grande), anunciou o promotor de Paris, que confiou a investigação à seção antiterrorista da promotoria.

A promotoria abriu a investigação por "assassinato" e "tentativa de assassinato" em "relação com uma empresa terrorista", acrescentou o promotor, que foi imediatamente ao lugar dos acontecimentos.



O caso

O ataque ocorreu no II arrondissement da capital francesa, perto da Ópera Garnier, uma zona central cheia de bares, restaurantes e teatros, muito movimentada nas noites de sábado.

Pouco antes das 21h (16h no horário de Brasília), o homem esfaqueou cinco pessoas, entre elas um pedestre que morreu em consequência de seus ferimentos, indicou o diretor de gabinete da chefia de polícia de Paris, Pierre Gaudin. A polícia interveio imediatamente e matou o agressor, acrescentou.



Duas pessoas ficaram gravemente feridas no ataque e foram levadas a um hospital do oeste de Paris. As outras duas tiveram ferimentos leves.