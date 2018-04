Em missão no Oriente Médio, Pompeo conclama países a impor sanções ao Irã

Novo secretário de Estado dos EUA está em visita a Israel; na véspera esteve na Arábia Saudita; Jordânia é o próximo país na agenda

Em sua visita a Israel neste domingo (29), o novo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, não poupou críticas ao Irã, classificando o país persa como uma ameaça internacional, cujas ambições foram estimuladas pelo acordo nuclear de 2015.



Ele repetiu o discurso da véspera, quando passou pela Arábia Saudita, ambos países importantes aliados de Washington no Oriente Médio.



Empossado oficialmente na última quinta-feira (26) no lugar de Rex Tillerson, Pompeo, ex-diretor da CIA e considerado linha-dura, foi saudado pelo premier israelense, Benjamin Netanyahu, como "um amigo verdadeiro de Israel".



Pompeo, por sua vez, disse que os EUA estão "profundamente preocupados" com a ambição do Irã de dominar o Oriente Médio.

"Nós permancemos produndamente preocupados sobre a escalada perigosa do Irã com suas ameaças contra Israel e a região", disse Pompeo em declarações ao lado de Netanyahu.