Em dia de greve na Argentina, Latam cancela voos no país

Paralisação em protesto pela situação econômica deve afetar além do setor de transporte, os de educação e saúde

A companhia aérea chileno-brasileira Latam anunciou neste domingo (24) em um comunicado o cancelamento de seus voos domésticos e internacionais na Argentina nesta segunda-feira (25), dia em que há prevista uma greve nacional de trabalhadores.



A Latam, maior companhia aérea da América Latina, informou que os passageiros poderão pedir a devolução do custo da passagem adquirida, mudar a rota da viagem ou solicitar a reprogramação do voo sem custos ou penalidades em um período de 15 dias.



A greve, convocada pela CGT (Confederação Geral do Trabalho) que protesta pela situação econômica da Argentina, se espera contundente e deve afetar os setores de transporte, educação e saúde.