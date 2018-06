Em campanha marcada por violência, López Obrador é favorito

cumprir sua promessa de "pôr no seu lugar" o presidente americano, Donald Trump, que ameaçou romper o Tratado de Livre Comércio com o

por considerar que o país latino-americano não é suficientemente duro com a imigração ilegal.



Violência



Nas eleições de 1º de julho, os mexicanos escolherão também os novos integrantes do Congresso bicameral e outros 18 mil para cargos estaduais e municipais. As disputas foram marcadas por forte violência e casos de homicídios. Segundo dados do Instituto Nacional Eleitoral, 122 candidatos foram mortos até o início desta semana.



Segundo especialistas, esta é a disputa mais sangrenta já registrada no país. Analistas, defensores de direitos civis e autoridades apontam os grupos organizados, chamados de cartéis, como responsáveis pelas mortes.



A consultoria independente do México Etellekt considera o período de setembro de 2017 a junho de 2018 para análise. Ao menos 104 homens foram assassinados e 18 mulheres, de acordo com o último relatório. No mesmo período, foram assassinados 351 funcionários públicos – mortes não associadas à campanha eleitoral.



O presidente do INE, Lorenzo Córdova, no entanto, nega que a violência interfira nas eleições e afirma que a disputa ocorre em um contexto de violência já estabelecido no país.

Se for eleito no domingo, Obrador, que é um firme crítico da elite governista, se tornará o primeiro presidente de esquerda no México em décadas, com uma coalizão liderada por seu Movimento Regeneração Nacional (Morena).Segundo as últimas pesquisas, ele tem uma vantagem confortável, superior a 30 pontos, sobre Ricardo Anaya, impulsionado por uma coalizão de direita e esquerda (formada por PAN, PRD e Movimento Cidadão), enquanto José Antonio Meade, do governista PRI, aparece em terceiro.Mas ao chegar a presidência, seus desafios são grandes. Um deles éMéxico