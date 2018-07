Elton John e príncipe Harry se mobilizam contra o HIV

Iniciativa foi lançada nesta terça-feira (24) em Amsterdã

O cantor Elton John e o príncipe Harry anunciaram nesta terça-feira (24) em Amsterdã o lançamento de um novo fundo internacional de 1,2 bilhão de dólares para "quebrar o ciclo" de transmissão do HIV, visando os homens jovens, entre os quais a infecção pelo vírus está em ascensão.



"Os jovens são o único grupo etário em que as infecções pelo HIV estão aumentando e não diminuindo", declarou o cantor e ativista, anunciando o lançamento do "MenStar Coalition" no segundo dia da conferência internacional sobre a aids.



Esta iniciativa reúne diferentes parceiros, incluindo a organização das Nações Unidas Unitaid e o plano de emergência americano PEPFAR.



De acordo com Elton John, os homens com entre 24 e 35 anos têm acesso a exames e tratamentos que estão "em uma taxa inaceitável".



No passado, muito foi feito para proteger mulheres e meninas, mas "não podemos resolver este problema cuidando de apenas metade das pessoas". "Se quisermos vencer essa luta, temos que ter certeza de que os homens são parte da solução", insistiu ele.



Milhares de delegados estão reunidos desde segunda-feira (23) para uma conferência de cinco dias sobre a aids, enquanto um relaxamento na prevenção, combinado com um declínio no financiamento internacional, aumenta o temor de um aumento da epidemia.



"Os progressos pelo quais lutamos estão sendo minados pela complacência perigosa", alertou o príncipe Harry aos ouvintes. A iniciativa "MenStar Coalition" se concentrará no "trabalho complicado, mas essencial a ser feito para realmente mudar as mentalidades".