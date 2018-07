Elon Musk pede perdão após chamar espeleólogo de pedófilo

O fundador da SpaceX e diretor-executivo da Tesla, Elon Musk, pediu desculpas nesta quarta-feira (18) ao espeleólogo britânico Vernon Unsworth que participou do resgate de 12 garotos tailandeses junto com seu treinador, após tê-lo chamado de "pedófilo".



O bilionário americano atacou Unsworth depois que ele classificou de manobra publicitária a oferta de Musk de enviar um minissubmarino para retirar os meninos da caverna inundada.



As ações do fabricante de automóveis caíram na Bolsa depois do ataque no Twitter, e as críticas a Musk se multiplicaram nas redes sociais, onde alguns usuários chegaram a colocar em dúvida sua saúde mental e sua capacidade para dirigir uma empresa.



"Suas ações contra mim não justificam minhas ações contra ele e, por isso, peço desculpas ao senhor Unsworth e às companhias que represento como dirigente", declarou Musk no Twitter.





Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 de julho de 2018



"A culpa é minha e apenas minha", completou.



Os meninos saíram na semana passada da caverna de Tham Luang, onde ficaram presos desde 23 de junho, graças a uma operação de salvamento realizada por uma equipe internacional.



Vernon Unsworth, que vive parte do ano na Tailândia e deu indicações topográficas aos socorristas, disse à AFP ter a intenção de processar o empresário.



O britânico considerou que o protótipo de Elon Musk não tinha "absolutamente qualquer possibilidade de funcionar".



Pode "enfiar seu submarino onde quiser", afirmou.



Com 22 milhões de seguidores no Twitter, Musk se referiu a Unsworth em uma série de tweets, sem citá-lo. Chamou-o de "pedo", diminutivo em inglês para pedófilo.



Depois, Musk apagou os tweets.