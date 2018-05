Eleição presidencial tem comparecimento moderado na Venezuela

Analistas, no entanto, avaliam que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se encaminha para a reeleição, num pleito que foi boicotado pela oposição e não é reconhecida por grande parte da comunidade internacional.



Vontade respeitada



Depois de votar em uma escola da zona oeste de Caracas, Maduro advertiu que "a vontade do povo venezuelano será respeitada aqui e no mundo". Também pediu o fim da "feroz campanha" dos Estados Unidos e de vários países contra seu governo.



A MUD – principal sigla da oposição ao governo venezuelano – se recusou a participar por considerar o processo uma "fraude" para perpetuar Maduro no poder. EUA, Canadá, UE (União Europeia) e vários países latino-americanos afirmam que a eleição não é justa nem transparente.



"As chamadas eleições de hoje na Venezuela não são legítimas", tuitou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert. "Os Estados Unidos estão ao lado das nações democráticas no mundo que apoiam o povo venezuelano e seu direito soberano de escolher seus representantes em eleições livres e justas."



"Têm que nos reconhecer", afirmou mais cedo Maduro, antes de reiterar sua "irritação" por países como Estados Unidos e França o chamarem de "ditador".

A eleição presidencial na Venezuela neste domingo (20) foi marcada pelo comparecimento moderado de eleitores. A votação deveria terminar oficialmente às 18h (19h de Brasília), mas algumas escolas onde havia filas de eleitores permaneceram abertas após esse horário em várias partes do país.Maduro havia indicado mais cedo que os locais de votação continuariam a atender as pessoas que estavam na fila após o final do horário oficial.A expectativa era que mais eleitores se animassem a comparecer à votação. Até o encerramento desta edição, no entanto, não havia ainda números oficiais do comparecimento, nem havia ainda resultados parciais da apuração.