EI reivindica duplo atentado contra sede eleitoral na Líbia

O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou um duplo ataque nesta quarta-feira (2) contra a sede da Alta Comissão Eleitoral da Líbia (HNEC), responsável por organizar as eleições, em Trípoli, que deixou pelo menos 12 mortos, mediante um comunicado em seu órgão de propaganda, Amaq.

"Duas operações suicidas atacaram a sede da comissão eleitoral", informou a Amaq. Ao menos sete pessoas ficaram feridas, segundo fontes médicas. Inicialmente foram informados 11 mortos e apenas dois feridos.

Quatro homens armados atacaram o edifício da HNEC, informou o secretário de Segurança de Trípoli, Mohamad al-Damja.

"Mataram os guardas, antes de atirar contra as pessoas que estavam no local", afirmou o secretário à agência France Presse. Depois, quando as forças de segurança chegaram ao local, pelo menos dois criminosos detonaram os explosivos que transportavam, completou Al-Damja.

As forças de segurança conseguiram tomar o controle da situação. Foi estabelecido um perímetro de segurança próximo ao local, que impede jornalistas e curiosos de se aproximarem.

Em um comunicado, o Governo de União Nacional (GNA) chamou a ação de "ataque terrorista".

"Este ataque covarde não evitará que o GNA continue apoiando a HNEC", informou o gabinete de Fayez al Sarraj, reafirmando seu "compromisso com (o respeito) ao processo democrático para a celebração de eleições que levem a Líbia em boa direção".

A missão da ONU na Líbia também condenou este ataque "com a maior firmeza".

A Líbia enfrenta o caos político desde a queda do regime de Muamar Khadafi em 2011. Duas autoridades disputam o poder: o GNA, reconhecido pela comunidade internacional e com sede em Trípoli, e uma autoridade com base no leste do país, com o apoio do poderoso e polêmico marechal Khalifa Haftar.