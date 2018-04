É um menino! Kate Middleton dá à luz ao 3º filho

Catherine, a esposa do príncipe William, deu à luz nesta segunda-feira (23) um menino, anunciou o Palácio de Kensington.

"Sua Alteza Real a Duquesa de Cambrige deu à luz sem problemas um menino às 11h01", anunciou o palácio, em um comunicado, acrescentando que o bebê e sua mãe passam bem.

O bebê, cujo nome será anunciado posteriormente, nasceu com 3,8 kg. As apostas para os nomes masculinos era Arthur, Albert e Philip.

"A rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa de Cornwall, o príncipe Harry e membros de ambas famílias foram informados e estão encantados com a notícia", acrecentou o palácio.

Catherine foi internada cedo na manhã desta segunda no Hospital St Mary, de Londres, para dar à luz seu terceiro filho, o quinto na linha de sucessão ao trono, anunciou a Casa Real.



Como é costume, vários admiradores incondicionais da realeza britânica há dias esperam a chegada da mãe na porta do hospital.



William e Kate já são pais de George, 4 anos, e Charlotte, de 2.



Mesmo sendo um menino, graças à reforma adotada em 2011 antes do nascimento do primeiro filho dos duques de Cambridge, o príncipe George, o novo bebê não deslocará Charlotte na linha de sucessão ao trono.



Para celebrar a boa nova, serão disparadas salvas de canhão em Londres, e a Union Jack, a bandeira nacional, será hasteada em todos os prédios oficiais.