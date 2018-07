É possível fazer download de uma arma para impressão em 3D nos EUA

Legislação americana permitirá o download, a partir de 1 de agosto, de planos para imprimir peças de uma arma de fogo em impressora 3D

Os ativistas americanos pró-armas conseguiram um acordo com o governo, e a partir de 1 de agosto será permitido fazer legalmente o download de um plano para impressão de uma arma em impressora 3D.



O acordo põe fim a uma batalha iniciada em 2013, quando Cody Wilson, do grupo Defende Distributed ("Defensa Distribuída", em tradução livre), criou uma arma para ser feita em impressora 3D e conseguiu acioná-la com sucesso.



Wilson disponibilizou os planos para construir a arma online e de forma gratuita.



A arma, que consegue dar um único tiro, foi batiza de "The Liberator" ("O Libertador") e é feita totalmente de plástico ABS - o mesmo material utilizado para a criação de peças de Lego.



Para o projétil, no entanto, é incluído um prego. Isso porque, segundo uma lei americana, armas de fogo devem conter peças de metal capazes de ativarem detectores de metal.



Inicialmente, o Departamento de Estado determinou que Wilson retirasse os planos da internet, porque poderiam violar as Regulações de Tráfico Internacional de Armas. Wilson concordou, mas informou que os planos já haviam sido baixados por milhões de pessoas e processou o governo americano em 2015.



Com o acordo que data de 29 de junho, no entanto, o governo permite que os planos para a arma sejam disponibilizados online, isentos das Regulações de Tráfico Internacional de Armas, e ainda concordou em pagar cerca de US$ 40 mil em taxas legais para Wilson.



O acordo não foi publicado ainda, mas os advogados de Cody Wilson apresentaram uma cópia para a rede CNN.



Avery Gardiner, a co-presidente da Campanha Brady para Prevenção de Violência com Armas afirmou à CNN que está chocada que o governo de Donald Trump tenha feito um acordo "às escondidas" com o grupo de Wilson. Ela afirma que ficou sabendo do resultado por um artigo de uma revista.



O grupo de Garnier entrou com um pedido, processado de acordo com o Ato de Livre Informação, exigindo documentos e emails relacionados ao acordo.



Armas como "The Liberator" foram apelidadas de "armas fantasma", porque não têm códigos de registro e são impossíveis de rastrear.



Wilson já montou um site onde os visitantes poderão fazer o download de planos para construir uma AR-15 de baixo porte, uma Baretta M9 completa e outras armas de fogo. Usuários também poderão compartilhar seus próprios designs.