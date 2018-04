Duterte proíbe que filipinos trabalhem no Kuwait

Duterte anunciou a proibição provisória em fevereiro, depois do assassinato no Kuwait de uma empregada doméstica filipina, Joanne Demafelis. O corpo da vítima foi encontrado em um congelador.

A crise se agravou na última semana, quando o Kuwait ordenou a expulsão do embaixador das Filipinas e convocou para consultas seu embaixador em Manila.

O Kuwait adotou as medidas, apesar do pedido oficial de desculpas apresentado por uma alto funcionário do governo filipino após a divulgação de vídeos que mostram como equipes da embaixada filipina organizavam a fuga de empregadas domésticas das residências de seus patrões no Kuwait, suspeitos de maus-tratos.

Os dois países negociavam, segundo Manila, um acordo para permitir o fim da proibição provisória.

"A proibição é permanente. Não serão mais recrutados, em particular empregadas domésticas. Não vai mais acontecer", declarou Duterte.