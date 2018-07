Dois britânicos são expostos a toxina usada contra ex-espião russo

Agente neurotóxico Novichok foi usado contra Sergei Skripal e a filha Yulia em março; risco para a população é baixo, diz governo

O casal britânico Charlie Rowley e Dawn Sturgess, ambos de 44 anos, hospitalizados em estado crítico em Salisbury, foram expostos ao agente neurotóxico Novichok, o mesmo que envenenou o ex-agente duplo russo Sergei Skripal e sua filha Yulia, em março deste ano. A informação foi divulgada pela polícia britânica nesta quarta-feira (4).



Os serviços da polícia antiterrorista estão dirigindo a investigação do incidente após os exames no laboratório militar de Porton Down confirmarem a natureza da substância, um agente nervoso criado na União Soviética.



"É o mesmo agente neurotóxico. Os cientistas deverão determinar se vem do mesmo lote", afirmou o chefe da agência antiterrorista britânica, Neil Basu. "A prioridade da equipe de investigação é determinar como essas duas pessoas estiveram em contato com o agente neurotóxico."



Segundo Basu, não há "nenhuma evidência" que sugira que o homem e a mulher hospitalizados tenham sido propositalmente atacados. "O risco para a população é baixo", acrescentou.



Em um primeiro momento, a polícia acreditava que haviam sido vítimas de uma overdose de heroína ou crack, mas na segunda-feira foram enviadas amostras de ambos os pacientes para Porton Down "porque os sintomas que o homem e a mulher apresentavam eram preocupantes", disse Basu.



No entanto, acrescentou que "nada indica que o homem ou a mulher tenham ido recentemente a um dos locais contaminados após as tentativas de assassinato de Sergei e Yulia Skripal".



'Espumando pela boca'



Ambos estão em estado crítico, após darem entrada no Hospital do Distrito de Salisbury, a mesma clínica em que os Skripal foram tratados. Um vizinho de 29 anos, Sam Hobson, afirmou à AFP que a primeira a ficar doente foi a mulher, e que ela "espumava pela boca". Depois, o homem "começou a suar muito e não conseguimos falar com ele. Fazia alguns barulhos estranhos e se balançava para frente e para trás sem responder".



Natalie Smyth, 27, que mora na mesma área de Amesbury que as vítimas, explicou à AFP que no sábado viu "caminhões de bombeiros, ambulâncias". As forças da ordem "fecharam a rua", indicou a testemunha, que também viu agentes com os trajes clássicos de proteção contra ameaças bioquímicas.



A polícia isolou vários locais que poderiam ter sido visitados pelos afetados. Assim, fecharam ao público o parque Queen Elizabeth Gardens de Salisbury, de acordo com a rádio local Spire, e a polícia se posicionou em frente à igreja batista de Amesbury, segundo o Guardian, porque acredita-se que as vítimas tenham participado de um culto antes de ficarem doentes.



Russos



Em 4 de março, Sergei e Yulia Skripal foram encontrados inconscientes e hospitalizados em estado crítico em Salisbury, depois de tomarem uma cerveja em um pub e almoçarem em um restaurante italiano. Ambos foram vítimas de uma tentativa de assassinato com um agente nervoso.



Foram tratados por semanas e finalmente se recuperaram e receberam alta médica.



Londres acusou Moscou de estar por trás do ataque a Skripal, antigo coronel dos serviços secretos militares russos condenado por traição por passar segredos aos ingleses, e que acabou se instalando na Inglaterra após uma troca de espiões.



O Kremlin negou qualquer envolvimento, mas o governo de Theresa May denunciou que o atentado foi cometido com um agente nervoso da família Novichok, fabricado em laboratórios militares russos, e só tinha duas opções: que Moscou teria usado isso de propósito, ou que teria perdido o controle da substância.



O episódio gerou uma crise diplomática entre os dois países e uma onda de expulsões cruzadas de diplomatas pelo Reino Unido e seus países aliados, de um lado, e da Rússia, de outro.