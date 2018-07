Diretor de aviação da Malásia renuncia após relatório de voo MH370

Relatório publicado e entregue para as famílias na segunda-feira (30) aponta diversas falhas dos controladores aéreos

O diretor-geral da Aviação Civil da Malásia, Azharuddin Abdul Rahman, entregou o cargo nesta terça-feira (31), um dia depois da publicação do informe sobre o desaparecimento do avião da Malaysian Airlines que fazia o voo MH370 em 2014 com 239 pessoas a bordo.

O informe apresentado às famílias das vítimas na segunda-feira (30), no Ministério dos Transportes, concluiu que os investigadores foram "incapazes de determinar a verdadeira causa do desaparecimento do MH370".

O documento de 400 páginas aponta ainda as inúmeras falhas dos controladores aéreos na Malásia e no Vietnã, em particular na ativação do protocolo de "fases de emergência", depois do desaparecimento dos radares do Boeing 777 que havia decolado em 8 de março de 2014 de Kuala Lumpur rumo a Pequim.

O relatório afirma que o controle aéreo não respeitou os procedimentos operacionais habituais, declarou o diretor-geral da Aviação Civil malaia, Azharuddin Abdul Rahman. "Em consequência, é com pesar e depois de refletir que decido me demitir", acrescentou.

Não se encontrou nenhum rastro do avião nos 120.000 quilômetros quadrados varridos no oceano Índico. A investigação liderada pela Austrália, o maior mistério de toda história da aviação, foi suspensa em janeiro do ano passado.

Foram encontrados apenas três fragmentos confirmados do MH370, todos eles na costa do oceano Índico ocidental, e houve grande quantidade de teorias sobre o sumiço do avião: de um acidente a sequestro, passando por um ataque terrorista.