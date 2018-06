Direitista Iván Duque é eleito presidente da Colômbia

Com proposta de modificar o pacto de paz com as Farc, Duque derrota o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, da esquerda

O direitista Iván Duque foi eleito, ontem, como o novo presidente da Colômbia. Com 98,20% das urnas apuradas, ele acumulava 53,97% dos votos enquanto seu rival, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, tinha 41,81%.



Duque, afilhado político do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se torna, aos 41 amos, o mandatário mais jovem eleito na Colômbia desde 1872.



Com proposta de política contrária ao acordo de paz com as Farc (hoje o partido Força Alternativa Revolucionária do Comum), Duque também quer endurecer a política de imigração de venezuelanos. Ele venceu em todos os municípios que fazer fronteira com a Venezuela.



Duque também planeja aumenta a pressão internacional contra o governo de Nicolá Maduro, e quer ainda diminuir os impostos para as empresas.



Gustavo Petro, que venceu no distrito de Bogotá, o maior colégio eleitoral do país, apresentava propostas bastante opostas. Esta é a primeira vez que os colombianos têm candidatos são diferentes na disputa, um reflexo da abertura política com a dissolução da Farc e o fortalecimento da esquerda.



Aos 58 anos, o ex-guerrilheiro do M-19, já dissolvido, que defende os acordos de paz e grandes reformas no país. Petro também propunha a tributação de latifúndios improdutivos, migração para uma economia que menos dependente do petróleo e do carvão, empoderamento dos camponeses e mostrava postura crítica às políticas antidrogas.



No primeiro turno, realizado em 27 de maio, Petro obteve 25% de apoio, perdendo para Duque, que conquistou 39% dos votos.



Os locais de votação ficaram abertos por oito horas, a partir das 8h locais (10h no horário de Brasília).

Cerca de 36 mil colombianos foram convocados às urnas, mas o país tem um histórico de baixo comparecimento, com uma rejeição de cerca de metade dos eleitores. Neste pleito, apenas 18 mil votaram, representando 49,19% dos eleitores. Já os votos em brancos somaram 4,2%, mais que o dobro do primeiro turno.