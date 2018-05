Liga Árabe anuncia cúpula para debater 'agressão israelense'

Autoridade Palestina também convocou seus embaixadores em quatro países da UE que enviaram representantes para abertura da embaixada dos EUA em Jerusalém

Os ministros árabes das Relações Exteriores celebrarão uma reunião "extraordinária" na quinta-feira (17) no Cairo sobre "a agressão israelense contra o povo palestino", segundo anunciou nesta quarta (16) a Liga Árabe.

O exército israelense matou, na segunda-feira (14), na fronteira da Faixa de Gaza com Israel, quase 60 palestinos e feriu com tiros cerca de 2.500 pessoas que protestavam contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos a Jerusalém.



Nesta quarta-feira (16) está prevista uma reunião dos delegados permanentes na Liga Árabe para analisar a iniciativa americana, considerada uma "clara violação do direito internacional" pelo secretário-geral da organização, Ahmed Abul Gheit.



A reunião de quinta-feira (17), solicitada pela Arábia Saudita, pretende "enfrentar a agressão israelense contra o povo palestino e reagir à decisão ilegal dos EUA de transferir sua embaixada a Jerusalém", afirmou Hosam Zaki, secretário-geral adjunto da Liga Árabe.



Na terça-feira (15), Abul Gheit condenou o "massacre" de Israel na Faixa de Gaza e pediu uma investigação do Tribunal Penal Internacional.

Autoridade Palestina convoca seus embaixadores

A direção palestina com base na Cisjordânia ocupada anunciou nesta quarta-feira (16) que convocou para consultas seus embaixadores em quatro países da União Europeia (Áustria, Hungria, República Tcheca e Romênia) que enviaram representantes a uma cerimônia israelense para abertura da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.

Representantes destes países participaram em uma cerimônia com a delegação americana no ministério das Relações Exteriores de Israel no domingo (13), véspera da inauguração da embaixada dos EUA em Jerusalém.



A decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir para a cidade a embaixada dos Estados Unidos, que ficava em Tel Aviv, provocou a revolta dos palestinos, que reivindicam Jerusalém Oriental como a capital do Estado que aspiram.



Os líderes palestinos suspenderam os contatos com as autoridades americanas desde que Trump anunciou em 6 de dezembro a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.