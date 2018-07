Diálogo na Nicarágua fica ameaçado após ataque de Ortega a bispos

O diálogo entre o governo e a oposição em busca de uma saída à crise vivida pela Nicarágua está por um fio após o presidente Daniel Ortega desqualificar os bispos que mediam as conversas, acusando-os de "golpistas".

"Ortega desqualificou os bispos para criar seu próprio diálogo, um que ele possa controlar, que possa manejar sua estratégia e os que dialogam", declarou Azahálea Solís, uma das delegadas opositoras que participa das negociações com o governo.

O presidente criticou na quinta-feira os bispos da Conferência Episcopal que, desde maio, tentam mediar a solução à crise gerada pela violenta repressão aos protestos, que deixam mais de 280 mortos em três meses.

Segundo Ortega, ex-guerrilheiro de 72 anos que governa há 11 anos de forma autocrática, a proposta feita pelos bispos em junho para adiantar as eleições de 2021 para março de 2019 e democratizar o Estado era parte de uma conspiração "golpista" com a cumplicidade da Igreja.

"Eu achava que eram mediadores, mas não, estavam comprometidos com os golpistas", disse o governante em um furioso discurso pela celebração do 39º aniversário da Revolução Sandinista em Manágua, onde chamou os manifestantes opositores de "satânicos".

A vice-presidente Rosario Murillo advertiu que os "golpistas" deverão responder na Justiça pelos danos causados durante os protestos.

"Deverão pagar pela destruição de tantas vidas", por "todos os que sofreram as ações criminosas do terrorismo golpista", declarou Murillo em seu discurso habitual aos meios de comunicação estatais.

Apoio internacional

A oposição considera que o diálogo continuará, pois é a única saída que o presidente tem para resolver a crise, que, em sua visão, não termina com a vitória que as forças do governo proclamaram sobre as cidades que estiveram controladas pelos manifestantes.

Para o sociólogo Oscar René Vargas, o diálogo também conta com o "apoio da comunidade internacional mediante resoluções da OEA e da União Europeia, e dos Estados Unidos".

Na quarta-feira, a OEA aprovou uma resolução que condena a repressão das manifestações contra o governo na Nicarágua, e pediu ao governo de Daniel Ortega que acorde um calendário eleitoral com seus opositores.